80 Prachtig: Deze tachtigers hebben geen tijd om achter de geraniums te zitten

Ze staan vol in het leven. Ze boksen, tennissen, spelen banjo en zijn vrijwilliger in de dierentuin. In de nieuwe serie 80 Prachtig volgen we zes levenslustige tachtigers.

In de eerste aflevering gaat maker Marjorie Noë op pad met Julius Pangkey. Hij is 83 jaar oud en woont in Hoogeveen. Pangkey is een veel gevraagd banjospeler en gitarist. Hij speelt in meerdere orkesten. De resterende tijd brengt hij het liefst door in de keuken. Samen met zijn kleinkinderen maakt hij de lekkerste Indonesische gerechten.