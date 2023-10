Een nogal omstreden priester en meer nieuwe verhalen over Veenhuizen

Pater Smits: een opmerkelijke figuur

Het verhaal van pater Smits bleek zo boeiend dat hij in het boek een eigen hoofdstuk kreeg. Libbenga: "Hij was zijdelings betrokken bij het verzet in Veenhuizen tijdens de Tweede Wereldoorlog: hij stond toe dat het verzet kon vergaderen in zijn pastorie. Toen de Duitsers hem wilden oppakken, wist hij nog maar net op tijd naar zijn zolder te vluchten, waar hij zich urenlang onder de vloer tussen een muur en een balk ingeklemd verborgen hield, tot hij zeker wist dat de Duitsers vertrokken waren."

Na de oorlog sloeg de stemming in Veenhuizen behoorlijk om, vertelt Libbenga: "Het beleid ten aanzien van politieke gevangenen stond ter discussie, er waren meningsverschillen binnen de kerken en de gevangenisgemeenschap over hoe deze gedetineerden behandeld moesten worden."

Ook pastor Smits had zo zijn ideeën over het beleid ten aanzien van veroordeelde collaborateurs in Veenhuizen, vertelt Libbenga: "Hij keurde het beleid van justitie ten aanzien af, hij vond het te hard. Dat liet hij regelmatig blijken, ook tegenover de hoogste ambtelijke autoriteiten. Misschien om die reden knoopte hij met allerlei notoir 'foute' gedetineerden contacten aan, zoals met Arnold Meijer van het Zwarte Front." Smits gaf reclametekenaar Adolf Gantzert, die een SS-officiersopleiding had genoten, toestemming om het gewelf van de abscis, de halfronde afsluiting van het koor, en de wanden achter het altaar van de katholieke kerk te beschilderen.