Lezing André Assen: Fotoverhalen vanuit de Drentse natuur

Brasse is natuurfotograaf en schrijft elke week de 'Puur Natuur'-column voor De Krant en De Krant Actueel. In zijn nieuwe boek 'André Natuurlijk. 95 ontdekkingsreizen in de natuur, met foto's en verhalen' zijn de columns gebundeld. Tijdens de lezing in de ROEG! Hoek van Rolde komt dit boek aan bod. Maar bovenal neemt Brasse je mee in zijn passie voor natuur, voor fotografie en maak je kennis met de flora en fauna die voor zijn lens verschenen.