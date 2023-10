Nieuwe theatervoorstelling: 'Luisteren in een magisch verlicht bos'

Aan de rand van het Drents-Friese Wold staat iets bijzonders te gebeuren. De komende avonden wordt het donkere bos verlicht voor de audiovisuele wandeling 'Het Schitterende Bos' van Roestvrij theater.

"Welkom in 'Het Schitterende Bos'. De plek waar je langzaam went aan het donker en er een nieuwe wereld voor je opengaat. Kijk met je oren en luister met je ogen. Wij laten jou door de bomen het bos zien," vertelt Leander Breen, artistiek leider van Roestvrij theater. De theatergroep uit Dwingeloo maakt jaarlijks theatervoorstellingen in Drenthe. Dit jaar is er gekozen voor een nieuw project in de vorm van een audiovisuele wandeling aan de rand van het Drents-Friese Wold: 'Het Schitterende Bos'.

Breen: "Je wordt meegenomen met een koptelefoon op je hoofd het bos in. Dat is al bijzonder want hoe vaak mag je nou het bos in als het al donker is? Op de koptelefoon krijg je allemaal gesprekken mee die plaats zouden kunnen vinden tussen dieren, bomen en schimmels. Wij hebben aan alle niet zichtbare processen een stem gegeven. We laten je door de bomen het bos zien. Sinds maandag zijn we aan het opbouwen en zaterdag 14 oktober is de eerste wandeling."

Verstoort dit het bos niet?

Boswachter Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer is van begin af aan nauw betrokken bij het project. Hij moest eerst wel even achter zijn oren krabben of dit allemaal wel kon. "Verstoort al het licht en de mensen met hun geluid het bos niet? We hebben samen naar een manier toegewerkt waarin we het bos het minst tot last zijn. Mensen komen in kleine groepjes, met koptelefoons op, zodat er onderweg eigenlijk niet gepraat wordt en er is subtiel licht."

In groepjes het donker in

Onder leiding van twee gidsen gaan kleine groepjes het donker in. Elk kwartier vertrekt er een groep voor deze theaterwandeling van zo'n drie kilometer lang. Tijdens de 75 minuten die je onderweg bent laat Roestvrij theater het bos tot leven komen. Er zijn avond- en schemertickets. Tijdens de schemer is er geen garantie dat alle lichtinstallaties goed te zien zijn. Door de audio is het nog wel bijzonder. De adviesleeftijd is vanaf 10 jaar.

Kaarten kunnen worden besteld via de website . De voorstelling is te bezoeken vanaf 14 oktober tot en met 29 oktober.