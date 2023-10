Op zoek naar stadsplanten in Meppel

Straatliefdegras

"Het doel vandaag is het inventariseren van Meppel op wilde planten", aldus Edwin Dijkhuis van de plantenstichting Floron. "We kijken specifiek naar stadsplanten, die soorten die je juist in de stad kunt vinden en niet in het buitengebied." Tussen de stenen komt veel straatliefdegras voor. "Dat grasje kennen we nog niet zo lang in Drenthe. Rond 2000 is de plant hier gearriveerd. Toen stapte ik ervoor van de fiets, nu is het een van de meest algemene grassen in de binnenstad en is het het straatgras voorbijgestreefd."