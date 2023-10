Kan de patrijs nog gered worden?

Patrijzen verblijven jaarrond in hetzelfde gebied. Ze leven het grootste deel van het jaar in groepsverband: de klucht. Zo'n klucht omvat een of meerdere ouderparen met jongen. In de winter geven ze de voorkeur aan begroeid terrein waaronder stoppels, wintergraanakkers en grasachtige overhoekjes. Net als in de zomer is in de winter voldoende voedsel en voldoende beschutting noodzakelijk.