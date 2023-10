Een lang en duurzaam leven voor de molen Woldzigt

De olie- en korenmolen Woldzigt in Roderwolde is één van de grootste molens van Drenthe. Sinds 2016 is Het Drentse Landschap eigenaar van deze kolos. De molenaarswoning in de rechtervleugel wordt op duurzame wijze gerestaureerd.

Volgens de gevelsteen is de molen in 1852 gesticht door Aukema en Datema. De feitelijke bouw was in handen van molenmaker Albert Harms van der Heide uit Leek. De molen is gebouwd als oliemolen. Enkele jaren later werd een koppel maalstenen geplaatst.

Geschiedenis

"Bijna honderd jaar lang is deze molen in gebruik geweest", vertelt Jermo Tappel van Het Drentse Landschap. "Tot in de oorlog werd hier geproduceerd. Daarna kwam de molen leeg te staan en raakte hij in verval. In de jaren negentig is het hersteld en is de molenaarswoning vergroot. We zijn de woning nu aan het restaureren en vooral aan het verduurzamen zodat hij niet meer afhankelijk is van het gas."

Origineel

"We komen hier binnen in de woonkamer", laat Tappel zien. "Dit is het gedeelte waar de molenaar woonde samen met zijn gezin. In de hal hiernaast zat een keukentje en ze sliepen in de bedstede."

De bedstee is wit geschilderd en vermaakt tot kast maar is nog steeds een onderdeel van het huis. "We proberen zoveel mogelijk originele onderdelen van het huis te behouden, zoals de oude schouw en een balklaag. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk isolatiemateriaal aan te brengen."