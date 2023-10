Op struintocht door het Drents-Friese Wold met Bos Natuurlijk

Verrassing

Van der Meer wijst een hoopje reeënkeutels aan. "Misschien liep hier een kwartier voordat wij langskwamen wel een ree." Dat blijkt te kloppen, een van de leerlingen heeft het dier gezien. "Op het pad zag ik een reetje staan", aldus een opgewekte Gerwin. "Dat vertelde ik tegen de boswachter en toen gingen we kijken of we hem konden vinden. Niet iedereen had het gezien maar ik wel."