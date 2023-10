Lisa Harms vertegenwoordigt Drenthe op allereerste Regio Songfestival

Op 4 november is de allereerste editie van het Regio Songfestival. Namens Drenthe doet zangeres Lisa Harms mee, zij was dit jaar de winnaar van het Drèents Liedtiesfestival.

Het Regio Songfestival is vanaf 20.30 uur in de Stadsschouwburg Utrecht. De avond wordt gepresenteerd door onder anderen Stefania Liberakakis, die in 2021 Griekenland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival.

De opzet is gelijk aan het Eurovisie Songfestival: elke regionale omroep vaardigt een artiest af voor de finale. Die zingt in de streektaal of in het Nederlands. De dertien artiesten strijden om de winst in een show die live wordt uitgezonden op televisie en op de onlinekanalen van RTV Drenthe.