Brandveiligheid in een verwilderend Drents-Friese Wold

De natuur in het Nationaal Park Drents-Friese Wold wordt weloverwogen aan zijn lot overgelaten, steeds meer hout blijft liggen en er ontstaat een verwilderende kern. Dit heeft consequenties voor de natuurbeleving in het gebied maar ook voor de toegankelijkheid in geval van calamiteiten.

Vroeger lagen er veel brede paden in het natuurgebied. "Tegenwoordig laten we die steeds smaller worden, zodat het is alsof je over een reeënwissel loopt", aldus boswachter Lysander van Oossanen. "Dat geeft een andere beleving. Achter iedere boom kan zich iets spannends verschuilen. We willen een soort buitenlandervaring creëren."

Bereikbaarheid

De Houtvester Jansenlaan was een van hoofdaders van het Drents-Friese Wold. Ook die groeit langzaam dicht. "In het verleden kwamen hier veel vrachtwagens langs, grote houtoogstmachines om hout uit het bos te halen. Dat is nu compleet aan het veranderen", aldus de boswachter. "Maar we hebben afspraken met de brandweer over de wegen die zij kunnen gebruiken en we zijn veel met elkaar in gesprek."

Collectief

Staatsbosbeheer is in overleg met de Veiligheidsregio Drenthe en Friesland om de beheerplannen verder uit te werken. "Samen met ondernemers, zorginstellingen en terreineigenaren proberen we concrete afspraken te maken over de handelswijze als een heel gebied ontruimd moet worden. Welke vervoersbedrijven benaderen we om te evacueren, welke wegen kunnen we niet gebruiken, welke wegen moeten in orde zijn?"

Veiligheid

"Iedere camping heeft een eigen evacuatieplan maar de orde van grootte verandert als het om een groter gebied gaat. We kijken breder en collectief naar zo'n plan. Allemaal gericht op het voorkomen dat een brand huizen of campings kan bereiken. Brand in een natuurgebied hoeft niet erg te zijn. Na een brand vindt een natuurlijk herstelproces plaats. In het verleden zijn heidebranden met grote voertuigen geblust. Na een paar jaar blijkt dat dat meer schade heeft aangericht dan de brand zelf. Andersom kan een brand ook op de camping ontstaan doordat er bijvoorbeeld naast een coniferenhaag gebarbecued word. Hierin speelt voorlichting naar de ondernemer ook een rol."