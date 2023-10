Vele handen maken licht werk tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag

Samen

Natuur en landschap kunnen niet zonder vrijwilligers, aldus de organisatie van de Natuurwerkdag. "Het thema van de Natuurwerkdag dit jaar is 'samen'. Alleen samen vergroten we onze positieve impact en krijgen we de natuurklussen gedaan", vertelt Sascha van Breukelen van LandschappenNL. "De Natuurwerkdag is een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten en samen met anderen iets te doen voor natuur bij jou in de buurt. Iedereen is welkom om mee te doen, ervaring is niet nodig."