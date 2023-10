Dit weekend in de Drentse natuur: 28 en 29 oktober

Hoe belangrijk is het donker, en waarom? Tijdens de Nacht van de Nacht sta je daar bij stil. Zaterdagavond zijn er door heel Drenthe verschillende activiteiten te doen. Zo is er bijvoorbeeld in het Asserbos een avontuurlijke avondwandeling. Bij de radiotelescoop in Dwingeloo kun je sterrenkijken en luisteren naar de radiostraling van die sterren. Dit jaarlijkse evenement word georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Bezoek deze pagina voor meer informatie.