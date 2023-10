Een toevalstreffer: wolvengehuil vastgelegd

Wolven zijn schuw en zullen mensen mijden, de kans een wolf te zien is daarom niet zo groot. De dieren horen is wel een mogelijkheid. "Het geluid draagt ver en wolven huilen regelmatig", aldus wolvenexpert Hans Hasper. Ecoloog Peter Venema kreeg onlangs de kans het wolvengehuil vast te leggen.

In Drenthe leven twee wolvenroedels. Op de grens van Drenthe en Friesland zijn zeven wolvenwelpen op beeld vastgelegd en in de regio Midden-Drenthe zijn dit jaar vijf wolvenwelpen geboren, zo blijkt uit waarnemingen in het gebied.