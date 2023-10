Draag jij de Drentse natuur een warm hart toe?

Natuurmonumenten heeft diverse vacatures voor enthousiaste vrijwilligers. Daarom organiseert de vereniging een informatieavond in het bezoekerscentrum in Ruinen waar geïnteresseerden een idee krijgen van de werkzaamheden en de verschillende mogelijkheden. "Het leuke is dat de vrijwilligers zelf vertellen wat de werkzaamheden inhouden en waarom ze het graag doen", aldus Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten.

Het bezoekerscentrum vormt de toegang tot het Nationaal Park Dwingelderveld, het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Jaarlijks komen er zo'n 160.000 bezoekers die verwelkomd worden door een team van zeventig vrijwilligers.

Mogelijkheden

Zowel in het bezoekerscentrum als bij de beheereenheid Zuid-Drenthe is plek voor nieuwe vrijwilligers. "In totaal kunnen we wel twintig nieuwe mensen gebruiken. Ze kunnen helpen bij de balie, bij jeugdactiviteiten en evenementen en in de tuin. Voor de natuurgebieden Mantingerzand, De Klencke en het Dwingelderveld zoeken we beheervrijwilligers en ook bij het informatiecentrum bij de schaapskooi Achter 't Zaand en het wolverwerkingsteam kunnen mensen aan de slag."

Schaapskudde

Roel Fien is al zeven jaar vrijwilliger bij Natuurmonumenten. "Jaren geleden ben ik vanuit de bollenstreek naar Drenthe verhuisd. Ik maakte een keer een wandeling met de boswachter en dat vond ik geweldig. Ik zei toen: als ik gepensioneerd ben, word ik natuurgids. En zo geschiedde." Een paar jaar geleden is Fien bij het informatiecentrum de Zaandstee gekomen en op donderdag maakt hij deel uit van het klusteam. Extra handen kunnen ze goed gebruiken. "We hebben wel twee tot vier mensen nodig."

Enthousiast

Fien wil het iets rustiger aan gaan doen, maar vindt het werk nog steeds even leuk. "Het leuke is om mensen tijdens een wandeling in het veld of tijdens een gesprek bij de Zaandstee te vertellen over het Dwingelderveld en over de schaapskudde in het bijzonder. De knipdagen in de zomerperiode zijn helemaal geweldig. Fantastische dagen met de schaapsherder en zijn oude knipschaar, en al die oude verhalen."