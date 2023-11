Natuurtuin van de O'Hanlons in Koekange: 'Nog nooit ergens zo gelukkig geweest'

Schrijfster Marijn O'Hanlon en schrijver en televisiemaker Redmond O'Hanlon kwamen vijf jaar geleden in Drenthe wonen. In Koekange vonden ze een woning met genoeg ruimte voor duizenden boeken. Maar ook de ruimte om het huis heen maakt hen gelukkig.

Marijn heeft mooie herinneringen van Drenthe, van de tijd dat ze er als kind was geweest. Een beetje heuvelachtig, heel mooi en romantisch, en zo beleeft ze het nog steeds. De tuin is weelderig en groen; ze oogsten hun eigen druiven en appels en genieten van de planten en dieren. "Ik ben nog nooit ergens zo gelukkig geweest", zegt Redmond. "En inderdaad, ik heb een groot deel van de wereld gezien. De tuin is geweldig. Ik snap nu waarom oude mannen van tuinieren houden."