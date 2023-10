Ecoloog Dekker: 'Natuurontwikkeling is niet alleen voor de bühne'

In het LOFAR-gebied bij Exloo is de natuur volop in beweging. De lage-frequentie radiotelescoop of LOFAR staat midden in een vogelrijk moeras- en graslandgebied. In samenwerking met Het Drentse Landschap is het terrein heringericht. "Een prachtig gebied op de rand van de Hondsrug naar het Hunzedal", aldus ecoloog Hans Dekker.

"In het voorjaar bloeit hier van alles maar in de herfst is het een beetje stil en ligt de plantengroei op z'n gat." Toch besloot de ecoloog er een kijkje te nemen. "Tussen prachtige veenmoskussens en bloeiende dophei vond ik her en der verspreid witte sterretjes in de plantengroei. Tot mijn niet geringe blijdschap bleek dit parnassia te zijn."

Bijzonder

Parnassia is een zeer zeldzame plant en reden voor Dekker om drie gaten in de lucht te springen. De plant wordt tot dertig centimeter hoog en bloeit van juli tot in september. De glinsterende, honingkleurige pareltjes in de bloem zijn nep en bedoeld om insecten te lokken. De parnassia stelt hoge eisen aan de leefomgeving en houdt van een betrekkelijk koel klimaat.

Succes