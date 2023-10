Aly (79) is vrijwilliger bij Wildlands. 'Zolang ik gezond blijf ga ik door'

Planten en dieren spelen in het leven van Aly Scheper-Dolsma uit Emmen een belangrijke rol. Eigenhandig onderhoudt ze een joekel van een achtertuin. Daarnaast is Scheper vrijwilliger bij Wildlands. Een dag in de week is ze aanspreekpunt voor de bezoekers van het park. In de serie 80 Prachtig volgt maker Marjorie Noë de Emmense in de door haar geliefde tuinen.