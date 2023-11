Een bijles over de eekhoorn door boswachter Pauline Arends

Kleur

De eekhoorn of Sciurus vulgaris is hopeloos verloren zonder staart. "De Latijnse naam betekent zoiets als het dier wat zit in de schaduw van zijn staart", aldus de boswachter. Verder is het zoogdier herkenbaar aan de roodbruine vacht. "Die kleur is variabel. In de winter zijn ze wat grijziger en in de zomer zijn ze echt rood. En er zijn ook zwarte eekhoorns."

Acrobaat

Het bos is de plek waar een eekhoorn zich thuis voelt. Hoog in de bomen, op en neer over de boomstam of dartelend over de grond. Het dier is volledig aangepast aan het leven tussen de bomen, met een stevige staart voor evenwicht en poten met lange tenen en lange, scherpe nagels. "De oorpluimen wisselen naar gelang het seizoen. In de winter zijn ze zichtbaar aanwezig, in de zomer verdwijnen nagenoeg."