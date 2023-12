Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer

Zelf is hij naast zijn werk als boswachter ook geregeld actief met bushcraften. Tijdens het ROEG! Kamp bouwde hij bijvoorbeeld een shelter om de nacht in door te brengen. Zo'n nacht in de natuur, maar ook andere avonturen in het bos leveren hem bijzondere ervaringen op. Wildplukken en een zelfvoorzienende levensstijl zijn onderdeel van zijn leven. "Ik vind het gewoon prachtig mooi hoe de natuur in elkaar zit. Het fascineert me hoe dat reilt en zeilt en werkt. Daar wil ik mee bezig, me ervoor inzetten."