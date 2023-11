Natuurfoto's krijgen een extra dimensie in 3D

Fotograaf Jan Menzinga uit Hoogezand maakt 3D-natuurfoto's met een stereocamera. Natuurorganisatie IVN-KNNV Assen organiseert een presentatieavond voor mensen die benieuwd zijn hoe dat eruit ziet.

"Een stereocamera heeft twee lenzen naast elkaar. Ze staan even ver uit elkaar als onze ogen", legt de fotograaf uit. "Ik maak twee opnames en voeg de beelden samen. Dat gaat in een kijker of wordt geprojecteerd op zo'n manier dat ieder oog één beeld ziet. Samen is het zo gemaakt dat we op het scherm diepte zien."

Vereniging

De interesse is geruime tijd geleden ontstaan. "Die hobby beoefen ik al 35 jaar", vertelt Menzinga. "Vroeger was ik lid van een fotoclub in Slochteren. We kregen een keer een uitnodiging van de club in Nieuw-Buinen. Daar kwam een man zijn 3D-foto's presenteren. Later bleek het de oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie. Ik ben lid geworden van die vereniging en het heeft me nooit meer losgelaten."

Presentaties

Menzinga geeft al jaren presentaties. "Vroeger met een diaprojector en nu met de beamer. Ik maak thematische series met een mooi muziekje eronder."

Het verzoek van IVN was om aandacht aan nachtvlinders te besteden. "Maar je kunt overal foto's van maken op deze manier. Alleen vogels is lastig want daarvoor zouden de lenzen te ver uit elkaar moeten staan. Tussen de lenzen zit 6,5 tot 7 centimeter. Je onderwerp moet op minimaal twee meter afstand zitten, niet dichterbij maar ook niet te ver."

Deelname