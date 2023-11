Zo kijk je met andere ogen naar de natuur

De natuur bekijken en je observaties op een creatieve manier vastleggen: dat is natuurjournalen. Mirja Brandorff is een pionier hierin en hoopt anderen hiervoor enthousiast te maken. In het Drents-Friese Wold gaf ze een workshop.

Brandorff maakt al van jongs af aan 'natuurjournalen' en schreef er een boek over. Zelf maakt ze de meest prachtige werken. Maar je hoeft geen ervaring te hebben om te kunnen natuurjournalen. "Nee totaal niet!", zegt Brandorff.

"Het enige wat je eigenlijk doet is observeren met al je zintuigen en dat leg je vast op papier. Dat kan zijn door middel van tekenen, schilderen en schrijven. Maar je kan bijvoorbeeld ook kaarten of grafieken maken. Het doel is dingen te ontdekken en je gebruikt het natuurjournalen als middel, je wilt dus niet het perfecte schilderij maken."

Perfectionisme weerhoud mensen van tekenen

Brandorff ziet bij haar cursisten dat het perfectionisme vaak een rol speelt en het ze weerhoud van het tekenen. Met speciale oefeningen probeert ze dat te doorbreken. Zo kan je een 'blinde schets' maken waarbij je niet naar je papier kijkt, maar alleen naar je onderwerp. Je volgt de lijnen van het contour zonder je potlood van het papier af te halen. Ook kun je gaan schetsen onder tijdsdruk. Je begint met 15 seconden, dan 30 seconden, en dan een minuut. Opvallend was dat de cursisten zelf de schets van 15 seconden het beste vonden. Ze hadden geen tijd om perfect te tekenen, maar de details van de observatie stonden op papier en die zijn bij natuurjournalen het belangrijkst.

Terug naar het begin

Het fenomeen natuurjournalen is in Nederland nog niet zo bekend. Het komt uit Amerika en andere Engelstalige landen, waar het 'nature journaling' wordt genoemd. Brandorff begon ermee toen ze een jaar of acht was. "Ik was een buitenmeisje, maar wel eentje dat heel nieuwsgierig was. Ik pakte vaak het boodschappenlijstje van mijn moeder en ging daar buiten op tekenen. Eenmaal binnen zocht ik dan uit wat ik buiten allemaal had gevonden en gezien."

Geschikte plek in Drenthe