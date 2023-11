Nieuwe etappe Drentsche Aa op doek vastgelegd

Het Drents Schildersgenootschap is gestart met een project om de volledige Drentse Aa te verbeelden op doek. Tweeëntwintig Drentse kunstenaars volgen de rivier vanaf de bron in het zuiden tot aan de monding in de buurt van De Punt. Elke twee maanden gaan ze aan de slag.

"We hebben de beek opgesplitst in tien stukken. Het hele jaar door hebben we steeds andere beelden, andere sferen die we kunnen vastleggen. We beginnen in januari bij de bron en we eindigen in het najaar bij de monding, zo pakken we de jaargetijden mee."