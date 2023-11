Veenvaart Ahoy! 10 jaar veenvaart in Zuid-Oost Drenthe. Van Klazienaveen naar het Veenpark

De veenvaart bestaat dit jaar tien jaar. De vaarroute van Nieuw-Amsterdam naar Ter Apel maakte in 2013 het rondje Drenthe compleet met de bedoeling om meer toeristen naar de Veenkoloniën te trekken. Na tien jaar maakt RTV Drenthe vanaf het water de balans op: wat is er allemaal in de omgeving te doen, wat heeft de vaarrecreatie opgeleverd voor het gebied en wat kan er nog worden verbeterd aan en langs het traject.

Presentator Janet Oortwijn vaart de hele route met de snikke "Johannes Veldkamp" en maakt onderweg uitstapjes op een speciale vouwfiets. Ze begint vandaag in het centrum van Klazienaveen en vaart door het nieuwe Koning Willem Alexanderkanaal naar het veenpark in Barger-Compascuum. Letterlijk hoogtepunt in dit nieuwe traject is de zogenoemde koppelsluis, met een verval van maar liefst 5 meter. Fietspaden zijn er genoeg langs het kanaal, vandaar dat Janet van de gelegenheid gebruik maakt en op haar vouwfiets nog een uitstapje naar Museum collectie Brands in Nieuw-Dordrecht maakt.