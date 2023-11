Drenthe Toen-podcast 'Aby moet weg': Over een Amsterdams jongetje dat de oorlog overleefde in de Veenkoloniën

De oudste als eerste

Een soort vertrouwen

Hij vervolgt: "Hier in Amsterdam kunnen we de route die mijn toen 14-jarige vader liep, volgen. We blijven nog even in de Utrechtsestraat en dan komen we bij de Kerkstraat. Daar gaan we linksaf en dan lopen we naar de Reguliersgracht, waar hij door een kennis werd verwacht." Job denkt niet dat zijn vader op dat moment wanhopig was. "Hij had geloof ik toch een soort vertrouwen dat het wel goed zou komen. Ik weet niet waar hij dat aan ontleende. Misschien was het zijn optimisme dat hem zijn hele leven heeft vergezeld."