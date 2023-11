Podcast Aby moet weg, deel 3: Een nieuw leven in een nieuw gezin

13 onderduik-adressen

"Vanaf het huis van de familie de Haan in Maarn fietste ik door de bossen en over een pad naar Driebergen. Vandaar ging ik een week naar Wijk bij Duurstede en keerde toen terug naar Driebergen. Een slagersvrouw bracht me bij de Trouw-organisatie, orthodoxe christenen die niks van de nazi's moesten hebben. Daarna nam ik de trein naar Assen Dat was een hachelijk avontuur waarbij ik op wonderbaarlijke wijze verscheidene checkpoints wist te passeren."