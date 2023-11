Het Drouwenerzand bebost door werklozen: 'Arme sloebers moesten aan het werk worden gezet'

Restanten

Ze hebben het zand voor het overgrote deel weten te beteugelen. "We zien nog steeds de restanten", wijst de boswachter. "Dit soort grote bomen stammen uit die tijd. Ze zijn om en nabij de honderdtwintig jaar oud. Er is nog één stukje van het gebied open omdat dat niet geschikt was voor bebossing. Dat deel was droger en daar is het nooit gelukt. Men heeft het laten gaan en dat is nu het mooie natuurgebied het Drouwenerzand."