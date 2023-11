Jack (82) uit Assen staat nog altijd in de boksring: 'Ik stop met 100, denk ik'

"Lang, strekken. Knal 'm d'r op!" In een oude gymzaal aan de Vaart in Assen geeft Jack Bos instructies aan zijn pupillen in de boksring. De hal is zijn tweede thuis. Als oprichter van Boksvereniging Assen is Jack er sinds 1977 bijna dagelijks te vinden. Om training te geven, maar ook om zelf te boksen. In de serie 80 Prachtig volgt maker Marjorie Noë hem.