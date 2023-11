Landgoed Overcingel in de steigers: 'Vroeger waren ze ook al zuinig'

De restauratie van het achttiende-eeuwse Landgoed Overcingel in Assen is gestart. Nadat de laatste bewoner Henk van Lier Lels overleed, hebben zijn nazaten het landgoed in 2019 aan Stichting Het Drentse Landschap geschonken.

Monumentenbeheerder Jermo Tappel van de stichting laat zien hoe het er bij zo'n restauratie aan toegaat.

Restauratie

"We staan in het centrum van Assen op het landgoed Overcingel", vertelt Tappel. "Het ziet er iets anders uit dan normaal gesproken want het landhuis wordt gerestaureerd en herbestemd. Ik wil jullie graag laten zien hoe de restauratie van een achttiende-eeuws rijksmonument eruit ziet." Het landgoed is bijna vijf hectare groot. "Het huis is gebouwd in 1778 en al die jaren bewoond geweest door één enkele familie. Sinds de schenking aan de stichting zijn we aan het werk geweest met de restauratieplannen en de restauratie. Het merendeel vindt binnen plaats."

Werkwijze

"Bij zo'n restauratie demonteren we alles wat niet monumentaal is. Dat is ook wat je in deze kamer ziet", wijst Tappel. "Alle bouwmaterialen die nu nog aanwezig zijn, komen uit de bouwtijd, uit die achttiende eeuw. Bij het opbouwen proberen we zoveel mogelijk isolatiemateriaal aan te brengen, maar het is altijd maatwerk in zo'n oud huis." De renovatie is complex en zal meer dan een jaar in beslag nemen.