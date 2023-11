Natuurmonumenten in actie: beterschapswensen voor de natuur

Achteruitgang

Boswachter Zwiers uit Paterswolde loopt rond in natuurgebied Vijftig Bunder in het Noordlaarderbos. "Het gaat vaak over stikstof maar we moeten niet vergeten dat ook de klimaatverandering enorme gevolgen heeft voor de natuur. Extreme droogte, extreme natheid, de natuur kan dat niet opvangen. Het is niet zo dat ik elke dag hoofdschuddend in mijn natuurgebied loop, het zijn vooral de cijfers die de achteruitgang aantonen. In 27 jaar tijd zijn we 76 procent van alle insecten kwijtgeraakt, in honderd jaar tijd 85 procent van alle planten en dieren. De cijfers laten zien dat het slecht gaat."