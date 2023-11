Plaggen voor behoud gentiaanblauwtje: 'Het is pittig werk'

Voor bepaalde soorten op de heide is het van levensbelang dat de hei niet dichtgroeit met gras. Op het Dwingelderveld worden daarom plagplekken aangebracht, met de hand om zo min mogelijk schade aan te brengen.

"Een randje voorsteken, de rest doen we straks wel", laat een van de vrijwilligers zien. "Dan ongeveer ter breedte van de plagschoffel terug, en dan leg je hem op de bodem. Je kunt de schep het beste tegen de knie aanzetten. Zo kun je kracht zetten, want het is pittig werk."

Gentiaanblauwtje

"We zijn op het Dwingelderveld om te plaggen om kiemplekken te creëren voor de klokjesgentiaan", vertelt junior-ecoloog Lars Kampjes. "Dat is belangrijk voor het gentiaanblauwtje dat hier nog voorkomt." Het gentiaanblauwtje is een vrij zeldzame vlindersoort met een bijzondere leefwijze die op vier plekken in Drenthe voorkomt, waaronder het Dwingelderveld en het Wapserveld.

Klokjesgentiaan

Gentiaanblauwtjes zijn kleine, blauwe vlinders die hun eitjes alleen op de bloemen van de klokjesgentiaan leggen. De klokjesgentiaan heeft klokvormige bloemen en gedijt op natte heide en blauwgrasland. Omdat dit milieu steeds zeldzamer wordt, neemt de plant in aantal af. De klokjesgentiaan heeft kale plekken nodig om te ontkiemen. Die kunnen het best met de hand gemaakt worden.

Handwerk