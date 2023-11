Vijf vragen over de toekomst van De Onlanden

Hoe wordt rekening gehouden met de natuur?

Hoogwater komt meestal in de winterperiode voor. Als het in het voorjaar of in de zomer zover is, hebben dieren die in het natuurgebied verblijven daar last van. "Daarom nemen we maatregelen zoals vluchtheuvels", vertelt Van Leeuwen. "Zo kunnen kleine zoogdieren tijdelijk naar een hoger gelegen plek vluchten. De bedoeling is dat het gebied niet lang onder water staat. Als er veel regenval is, houden we het water hier een aantal dagen vast om het daarna weer het gebied uit te laten."

Ook wordt er gekeken welke sloten dichtgegooid kunnen worden. Het gaat om de sloten in de buurt van de uitkijktoren. Het kwel dat in het gebied naar boven komt, wordt momenteel door deze sloten versneld afgevoerd. Sommige plantensoorten hebben baat bij het kwelwater. Met het dichtgooien van een aantal sloten blijft het kwelwater langer beschikbaar voor de flora in het gebied.

Wat zijn de consequenties van de extra waterberging in het gebied?

Het uitzicht vanaf de uitkijktoren in het gebied gaat veranderen. "We krijgen hoogwatervluchtplaatsen, we gaan sloten verbreden en kades verhogen", vertelt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten. "Al die maatregelen bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat we de enorme pieken kunnen opvangen." Er zullen geen soorten verdwijnen. "In deze variant zien we juist kansen voor de natuur, daarom zijn we ook wel blij met deze oplossing. Het is niet zo dat de natuur enorme schade lijdt op dat moment."

Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer vertelt dat enerzijds bomen zullen afsterven door het hogere waterpeil. "Maar die zullen op andere plekken waar het wat hoger is, spontaan weer opkomen. Het leuke is dat je als het ware een wandelend bos krijgt door het gebied heen. Dat geeft ook ruimte voor biodiversiteit, voor vogels en roofvogels om hun nest te maken. Het geeft dynamiek, die wandelende natuur en zo is het altijd geweest."

Zijn deze maatregelen voldoende?