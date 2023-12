Podcast 'Aby moet weg' deel 5: Een kwelling in Stadskanaal

Een groot wonder

Abraham de Lange kreeg in de herfst van 1944 het bericht dat zijn ouders in Auschwitz waren omgekomen. "Dat was een harde slag, een dieptepunt in mijn leven. Ik besefte dat ik bijna alles kwijt was." Maar na de bevrijding werd het gezin herenigd. De ouders hadden het vege lijf kunnen redden en waren zwaar gehavend door wat hen in Auschwitz was aangedaan. Maar ze bleken, tegen alle verwachtingen in, in leven, vertelt Abraham: "Vader, moeder, Jack en ik: we hadden allemaal de oorlog overleefd. Dat was een groot wonder."