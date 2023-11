Provinciehoofd van Staatsbosbeheer neemt afscheid van Drenthe

'Een tikkeltje anders'

Hummelen heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de natuur. "Voor Drenthe ben ik wat luidruchtiger en uitgesprokener dan de meeste Drenten zijn." Volgens hem is dat ook nodig om punten te agenderen en om tot actie over te gaan. En om grotere veranderingen mogelijk te maken. "We zitten nu wel op een punt dat we zeggen: het moet een tikkeltje anders", zo drukt hij zich voorzichtig uit. "Ik denk dat we wat zorgvuldiger om moeten gaan met de basis waarop wij leven. En dat is bodem, water en lucht. Daar zijn we niet duurzaam mee omgegaan. Ik denk dat inmiddels heel duidelijk is dat dat zo niet kan. Dat we een beetje meer met de natuur moeten werken in plaats van tegen de natuur in."

In de harten van mensen

Toch denkt hij dat het beter is om eerst pas op de plaats te maken voor grote transities ten bate van de natuur. "Dat heeft teveel spanning en chagrijn in de wereld om daar nu grote stappen in te zetten. Misschien is het ook wel niet de tijd. Jammer, want het is nodig. Maar wat we zeker moeten doen: wat wij de de NNN noemen, de ecologische hoofdstructuur, afmaken. Dat is het systeem wat de natuur in Drenthe afmaakt en verbindt, daar moeten we mee doorgaan. En we moeten voor water gaan: waterkwantiteit en -kwaliteit. En niet vergeten het in de harten van mensen te krijgen, dat is een absolute randvoorwaarde."

Op naar Friesland

De bestuurder is geboren aan de waddenkunst van Groningen, hij woont in Friesland en hij is al jarenlang verbonden aan Drenthe. In Friesland kwam de functie van provinciehoofd vrij. "Ik voel me uitgedaagd om daar wat van te maken, van die provincie, voor de natuur aan de vaste wal, met de meren, maar ook met de eilanden. Drenthe zit zeer hoog in mijn hart, maar de eilanden zijn voor mij ook een prachtige plek om te zijn."