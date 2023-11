Gouden Leeuwerik voor akkerbouwer Eleveld in Hooghalen

Otto Willem Eleveld uit Hooghalen nam vandaag de Gouden Leeuwerik in ontvangst. Het is een prijs voor akkerbouwers die vogels in hun hart sluiten en veel aandacht hebben voor natuur op het boerenbedrijf.

Het is de tweede keer dat Vogelbescherming Nederland deze prijs uitreikt. Bij de wisseltrofee hoort een geldbedrag van 5.000 euro. Vorig jaar won akkerbouwer Peter Harry Mulder uit het Groningse Muntendam.

Influencer

Piet Spoorenberg, teamhoofd landelijk gebied van de Vogelbescherming, gaf de trofee aan Eleveld. "Je laat de natuur op het bedrijf toe en ziet het niet als vijand van de bedrijfsvoering. Je geniet er ook nog eens van en dat straal je uit." Spoorenberg roemt ook de moed en vastberadenheid van Eleveld. "We hopen dat jij een influencer mag zijn en boeren en je omgeving weet te overtuigen: zo kan het ook!"

Met meerdere boerenlandvogels zoals de grutto, de patrijs en de veldleeuwerik gaat het niet goed. Een aantal van deze soorten dreigt op veel plekken te verdwijnen. Daarom wil Vogelbescherming Nederland deze soorten beschermen en extra aandacht besteden aan gebieden waar ze nog voorkomen.

Minder chemie

De jury was vooral onder de indruk van de hoeveelheid maatregelen die Eleveld op en rond zijn akkers neemt. "Het is voor mij ook een zoektocht want er moet wel een verdienmodel inzitten, maar op een andere manier. Natuur waar het kan en chemie waar het moet", aldus Eleveld. "Ik doe in het bedrijf een heleboel dingen anders dan collega's. Ik heb een ruim bouwplan, ik werk met mycorrhiza, een schimmel die samengaat met het wortelstelsel, ik ben met mengteelten bezig en productwisseling."

De gevolgen van de manier waarop Eleveld zijn bedrijf runt, zijn zichtbaar en daar is hij trots op. "Ik heb de veldleeuwerik weer in grote aantallen terug, heel veel gele kwikstaarten en graspiepers. De patrijs zit op het bedrijf en de kwartel hoor ik regelmatig."

Geldprijs

Het geldbedrag dat verbonden is aan de prijs is bedoeld om de biodiversiteit op het bedrijf verder te ondersteunen. Waar Eleveld het geld aan gaat uitgeven, weet hij nog niet. "Daar moet ik even over nadenken. Ik wil het wel inzetten om extra maatregelen voor het agrarisch natuurbeheer te treffen, maar daar moet ik echt even voor zitten en klankborden met Agrarische Natuur Drenthe."

Samenwerken

Vogelbescherming Nederland wil met de prijs belangrijke weide- en akkervogelgebieden veiligstellen en uitbreiden. "Ontwikkelingen in de landbouw hebben lang gedraaid om intensivering en schaalvergroting, om allerlei goede redenen. Maar we merken dat de natuur daardoor in de verdrukking is gekomen", aldus Frans van Alebeek van de Vogelbescherming.

"Het wordt stiller op het boerenland en je ziet minder vogels en bloemen. Zonde, want we zien ook dat boeren die daar een passie voor hebben dat wel weten te combineren. Dat willen we graag in de belangstelling zetten. Het kost wat moeite maar dan gaan natuur en landbouw prachtig samen."