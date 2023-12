Een waterdicht onderkomen bouwen: 'Je moet wel gek zijn om hier te gaan slapen'

Boswachter Lysander van Oossanen is bedreven in de bushcraft, of het 'comfortabel verblijven in het bos', en laat de Junior Rangers op het ROEG! herfstkamp zien hoe je een onderkomen bouwt. De hut moet waterdicht worden want het weer is niet om over naar huis te schrijven.

"Eens kijken of ik hier vanavond kan slapen", aldus de boswachter. Hij laat zien hoe je een soort tent maakt door van natuurlijke materialen een A-frame te maken en dit te bedekken.

Puzzelen

"Het mooiste is om takken te zoeken met de juiste lengte. Ze mogen niet te ver uitsteken zodat de bladeren en het mosdak dat er straks overheen komt, alle takken bedekken. Anders krijg je lekkages en dat willen we niet." Het droog houden van de tent is een hele uitdaging. "Zeker met dit weer. Dit is de eerste laag die we aanbrengen. Als er genoeg takken staan, zover zijn we bijna, verzamelen we dunne twijgjes met veel naalden eraan. En dan zoeken we heel heel bladeren."

Droog

Je moet toch wel gek zijn om hier te slapen, meent Loes. "Maar het is nog niet af, het komt goed", verzekert de boswachter. Hij doet dit vaker. "Niet zoveel met dit weer maar ik vind het heerlijk om buiten te slapen. Ook als het koud is en als het regent, maar dan lig ik meestal in een bivakzak." De grond is nat, dus hij heeft een matje meegenomen om op te liggen. "Als het droog zou zijn, kun je gewoon op de grond slapen. Of een bed maken van bladeren."