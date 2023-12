Expositie WIE-WAT-WOL over het Drentse heideschaap in bezoekerscentrum Dwingelderveld

Het Dwingelderveld kan niet zonder begrazing en het Drents heideschaap is onlosmakelijk met het natuurgebied verbonden. Daarom speelt dit icoon de hoofdrol in de nieuwe wisselexpositie WIE-WAT-WOL die vandaag geopend is in het Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen.

Het Drents heideschaap komt oorspronkelijk uit Frankrijk maar leeft al eeuwenlang in onze provincie. Het is het oudste schapenras van West-Europa. In het verleden werd dit schaap vooral gehouden vanwege de mest die het produceert. Door de komst van kunstmest was dit niet langer nodig. Tegenwoordig begraast het schaap vooral heidevelden.

Uitsterven

"Het bijzondere is dat het Drents heideschaap op het Dwingelderveld behoed is voor uitsterven", vertelt medewerker van het bezoekerscentrum Renate Sanders. "Ze waren nagenoeg verdwenen want het was gedaan met de functie van het schaap. Maar mensen vonden dat dit schaap uniek is en beschermd moest worden. Zij hebben vanuit de kudde van Kraloo het initiatief genomen om een nieuwe kudde te starten. Zo is in 1949 de schaapskooi in Ruinen gebouwd."

Begrazen

Op het Dwingelderveld lopen twee schaapsherders die ieder een kudde Drentse heideschapen onder hun hoede hebben. De schapen houden de struikheide in bedwang en eten gras en jonge bomen. In het natuurgebied staan ook twee schaapskooien, de schaapskooi Achter 't Zaand en de Ruiner schaapskooi. Naast de schaapskooi uit 1949 is in 2017 een nieuwe kooi verrezen. Het oude bouwwerk is gerenoveerd en biedt onderdak aan de lammetjes.

Bekijken