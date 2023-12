Vuur vangen op eeuwenoude wijze: 'Het lukt niet altijd, zeker niet op een dag als vandaag'

Boswachter Sanne van Gemerden houdt van koken op een vuurtje en weet dan ook als geen ander vuur te maken. Zij laat de Junior Rangers op het ROEG! herfstkamp zien hoe je op een eeuwenoude manier vuur kunt maken met slagijzer en vuursteen.

"Eerst gaan we kijken of jullie vonken kunnen slaan. De bedoeling is met de steen een stukje van het ijzer te snijden", legt Van Gemerden uit. "Die steen is zo scherp dat door het slaan dat stukje ijzer ontbrandt. De ene keer lukt dat makkelijker dan de andere keer, maar ik zie dat het jullie goed afgaat."

Vuur vangen

Dan is het tijd voor de volgende stap. "Dit is zo snel ontbrand dat je hiermee geen vuur kunt maken", laat de boswachter zien. "Maar je kunt het wel ergens op laten landen. Dat doen we op een vuurvanger van katoen. De stof heb ik gister in drie blikjes een uurtje in de kachel gelegd. Zo verbrandt het met heel weinig zuurstof. Als je hier nu een vonkje op laat vallen, dan blijft het een tijdje gloeien en dat is wat we willen. Vonkjes maken is gelukt maar nu moeten jullie vonkjes gaan vangen."

Vuurkindje

"Zodra het katoen gloeit, wil je het laten groeien tot een vuurkindje. Je voegt er heel fijn brandbaar materiaal aan toe, want het is nog een heel klein baby'tje. Er moet zuurstof en hitte bijkomen. Zo maak je een nestje en dat probeer je te laten branden." De manier van vuur maken die Van Gemerden laat zien is honderden jaren oud. "Vuur vangen is heel belangrijk geweest voor mensen. Met vuur heb je het warm in de winter. Leuk om dit te proberen maar het lukt niet altijd, zeker niet op een dag als vandaag."