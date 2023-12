Gezocht: nieuwe generatie vogeltellers voor Zuidwest-Drenthe

Verlangen naar het broedseizoen

Van Dijk is 75 jaar oud, Kleine is 80, maar nog steeds gaan ze voor dag en dauw naar buiten voor de vogels. "Het is nog even dromen, maar over een paar maanden mogen en kunnen we weer", zegt Van Dijk op het winterse Dwingelderveld. "Ik verlang ernaar: 's Ochtends in de schemer het veld in, een enorm vogelconcert, dat is genieten. In je eentje, vind ik heel prettig, het bos in en dan de vogels registreren. En dan je verbazen over wat voor leuke dingen je waarneemt."