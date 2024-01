Drenthe Toen-podcast: De merkwaardige familie van Jan Pieter de Groot

Dominee Nieuwold te Odoorn: de loop-fietsende uitvinder

Een hoogtepunt in De Groots' ontdekkingen is de figuur van dominee Nieuwold: "Hij was de eerste van de stamouders die de universiteit bezocht. Zijn naam was Focco Louwerts Nieuwold en hij studeerde in 1737 aan de universiteit van Groningen. Zijn beroep van predikant oefende hij uit op Texel en in Odoorn."

Focco was iemand met een overduidelijk technisch talent, vertelt De Groot: "Zo verbeterde hij het Drentse spinnenwiel en vervaardigde hij staartklokken. Zijn meest bijzondere wapenfeit is dat hij waarschijnlijk de vroegste uitvinder van een voorloper van de fiets was, een soort van driewieler."

Focco schijnt ermee door de Odoornse dreven te hebben gereden, aldus De Groot: "Hoe hij dat precies deed vermeldt de historie niet. Er waren nog geen verharde wegen. Misschien had de loopfiets brede banden. Of hij al een trapmechanisme, zoals bij het spinnenwiel, had ontwikkeld, is helaas ook niet bekend. In elk geval reed hij met het voertuig van Odoorn naar Exloo en Valthe, een afstand van ongeveer vier kilometer. Met deze uitvinding was hij zowat een eeuw eerder dan Baron Karl von Drais, die pas in 1817 in Mannheim zijn loopfiets, de zogenoemde draisine, presenteerde en dus, vind ik, ten onrechte als de uitvinder van de fiets wordt beschouwd."