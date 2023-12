De lange zonnedauw van de ondergang gered

De lange zonnedauw is een vleesetende plant die alleen nog in Drenthe voorkomt. Het is één van de soorten 'die we niet kunnen missen'. Drentse natuurorganisaties hebben een memoryspel uitgegeven met het motto 'Om je geheugen op te frissen, deze soorten kunnen we niet missen'.

Het is onderdeel van de campagne De Kracht van Drenthe. Daarin geven zij een indruk van hun werk, de samenwerking die ze aangaan en de impact daarvan. De komende dagen lichten wij tien van de planten- en dierensoorten uit waar Drenthe trots op is en die baat hebben bij natuurbeschermingsmaatregelen. De komende dagen werpen we een blik op tien van deze soorten.

Ondergang

De enige plek in Drenthe waar de lange zonnedauw voorkomt is het Bargerveen. De reden daarvoor is dat de plant kieskeurig is en zeer specifieke eisen aan zijn leefomgeving stelt: niet te veel stikstof, stabiele waterstanden en stabiel beheer. Toch was ook hier de populatie ten dode opgeschreven omdat de paar planten die nog in het veen voorkomen, onvoldoende zaad maken voor het behoud van de soort.

Redding

Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hebben een reddingsplan opgezet. Onderzoekers van de stichting Science4Nature verzamelden plantmateriaal en hebben dat in een laboratorium van de Universiteit van Amsterdam vermeerderd. Enkele blaadjes van de zonnedauw zijn op een bedje van veenmos gelegd. Die blaadjes zijn uitgegroeid tot nieuwe plantjes. "Het ging eigenlijk verbazingwekkend makkelijk", aldus Sheila Luijten. "Al hebben we hier natuurlijk wel gunstige omstandigheden voor dit plantje."

Bloei

Luijten nam de spruiten mee naar huis. "Het leek me niet goed dat ze de hele tijd in de kas verblijven. Hier kan ik ze goed in de gaten houden. Ze doen het goed, ik geef ze af en toe een vlieg te eten en die verdwijnt." Toen ze in de bloei kwamen, startte de volgende onderzoeksfase. "Ik ga ze bestuiven en dan hopen we dat ze zaad gaan vormen. Ik heb geen idee hoeveel. Misschien twee of drie per bloem maar meer kan ook, als het zeer kleine zaden zijn. Mogelijk gaan we die zaden hier eerst weer opkweken."