Reddingsplan voor 'een van de kroonjuwelen van de Drentsche Aa'

De zwartblauwe rapunzel is een zeldzame plant met bijzondere bloemen. Het is één van de soorten 'die we niet kunnen missen'. Drentse natuurorganisaties hebben een memoryspel uitgegeven met het motto 'Om je geheugen op te frissen, deze soorten kunnen we niet missen'.

Het is onderdeel van de campagne De Kracht van Drenthe. Daarin geven zij een indruk van hun werk, de samenwerking die ze aangaan en de impact daarvan. De komende dagen lichten wij tien van de planten- en dierensoorten uit waar Drenthe trots op is en die baat hebben bij natuurbeschermingsmaatregelen.

Thuisbasis

Eén van de plekken in ons land waar de zwartblauwe rapunzel voorkomt, is in Nationaal Park Drentsche Aa. Boswachter Kees van Son noemt het 'een van de kroonjuwelen van de Drentsche Aa'. De buisvormige bloemen staan dicht op elkaar aan de top van de stengel. Alleen hommels kunnen ze bestuiven omdat hun tong lang genoeg is. Ze moeten wel snel zijn, de rapunzel bloeit slechts drie weken in het jaar. "Wat ik vooral erg mooi vind, is die kleur", aldus de boswachter. "De bloemen zijn diep paars, bijna zwart."