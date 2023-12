Valt het valkruid nog te redden?

Vliegveld

Op enkele plekken in Drenthe, waaronder de Havelterberg, weet het kruid zich te handhaven. Natuurherstel heeft hier de weg vrijgemaakt voor behoud van de medicinale plant. "De Havelterberg is een plek met een bijzondere geschiedenis", aldus ecoloog Hans Dekker. "Het is ooit deels aangelegd als vliegveld voor de Duitsers. Op dit stuk hebben ze wel gerommeld in de bodem, maar het is niet afgemaakt. Bij het rommelen in de bodem is wat leem vrijgekomen en daar profiteren deze planten van."

Redding

"We doen ons best het valkruid te redden", vertelt de ecoloog. "We denken dat het gaat lukken omdat we al sinds jaar en dag bezig zijn met natuurherstel. Dat betekent dat we eerst proberen het bodemleven te restaureren. Dat doen we door daar steenmeel of wat kalk op te brengen, zodat de zuurgraad in de bodem weer wat in balans komt. Dan heb je ook kans dat dit soort planten zich weer laat zien. We zien op een aantal plekken dat valkruid daar weer toeneemt of zelfs terugkomt."