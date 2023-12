Drenthe is het bolwerk van de geelgorzen

De geelgors is een broedvogel die het hele jaar in ons land verblijft. In de winter vormen ze wintergroepen op voedselrijke plekken. Tussen half april en begin augustus worden de eieren gelegd. Een paar heeft twee tot drie broedsels per jaar van drie tot zes eieren. Tijdens de broedperiode verblijven de ouders graag in een insect- en zaadrijke omgeving. Ze eten vooral zaden van granen zoals tarwe en haver, en van bomen waaronder de spar, de den en de beuk. In de broedperiode eten ze ook insecten.