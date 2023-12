Hoe het beekdal van Amerdiep behouden bleef: 'Het had hier vol kunnen staan met varkensschuren'

'De belangrijkste gedeputeerde die Drenthe ooit heeft gehad'

Voorzitter van Heemschut Drenthe, Frans Schouten en Gerard de Vries luisteren naar het betoog van Bernard Hanskamp, volgens eigen zeggen een Achterhoekse boerenzoon die al bijna 50 jaar in Drenthe leeft en al die tijd voor het provinciaal bestuur heeft gewerkt: "Begonnen bij de planologische dienst bij Jan van Broekhuizen. Later heette die dienst Ruimte en Groen, later nog weer anders. Helemaal aan het eind van mijn carrière heb ik het college gevraagd om tijd, om daar een boek over te kunnen schrijven, over de ontwikkelingen van de laatste zeven decennia. Zodat we weten wat we gedaan hebben en vooral weten wat we voor de toekomst moeten doen. Ik heb er wel honderd mensen voor gesproken, collega's en bestuurders. Een van de hoofdpersonen was voor mij Tale Willems van de VVD, een liberaal met visie. Dat is een knipoog naar Mark Rutte. En dan Hollebeek Brouwer, de vaandeldrager in de jaren 70 - 80 van het CDA. En vooral: Gerard Londo, PvdA. Misschien wel de belangrijkste gedeputeerde die Drenthe ooit heeft gehad. Ook voor de Drentsche Aa."