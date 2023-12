Eigen recept van boswachter Arends: 'Insecten houden wel van een beetje alcohol'

Ingrediënten

Voor de bereiding van het nachtvlinder-lokmiddel heeft de boswachter al wat voorwerk gedaan. "Het moet in ieder geval zoet zijn", weet Arends. "Dit is mijn prutteltje. Al het verrotte fruit dat ik heb, doe ik in de pot en dat zet ik op de kast. Je ruikt dat het is gaan gisten. Dat gebruik ik als basis en daar gaat wat zoetigheid bij. Dit heb ik vanmiddag nog even gemaakt: appelmoes van rotte appels." Liefhebbers om het mengsel te proeven zijn er niet. "Als laatste gaat er een beetje alcohol bij, daar houden insecten wel van. Zo is het dik genoeg om op de bomen te smeren. En dan moeten we ze even de tijd geven."