Muizen vangen tijdens het ROEG!-herfstkamp: 'Omdat ze heel erg leuk en fascinerend zijn om te zien'

Gelukt

De volgende val zit ook dicht. "Als hij eruit springt, weten we dat het een bosmuis is", aldus Lek. "De muis is erin geweest, want hier zit poep in." En daar komt het dier tevoorschijn. "Het is een jong dier, hij is nog erg klein, een jonge woelmuis. In het licht zie je dat hij een kastanjebruine rug heeft. Dit is een rosse woelmuis en dat is precies wat je hier mag verwachten zo onder de braam. Het dier kan nog wel twee, drie keer zo groot worden."