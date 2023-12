Opgelapte oehoe weer terug in Drenthe

Een gewonde oehoe is in de Friese opvang Fûgelhelling hersteld. Na een aantal weken intensieve verzorging is hij weer sterk genoeg en wordt hij vrijgelaten in de Drentse natuur.

De grote uil werd gevonden in Drenthe; hij zat met zijn poot verstrikt in schrikdraad. In de Fûgelhelling was hij welkom om van de gezwollen poot te herstellen.

De oehoe is een van de grootste uilensoorten van de wereld en vraagt dus wat meer dan een standaard volière. De opvang heeft een ruime kooi, een koepelvormig gebouwtje, waar de oehoe zijn intrek nam. Hetty Sinnema van de Fûgelhelling: "Als je zo'n vogel in een klein hokje stopt, dan nemen de vliegspieren heel snel af. Dus het is heel belangrijk dat hij vlieguren maakt. Daar hebben we aantal grote vliegkooien voor."

Luie vogel

Maar een oehoe is nogal lui, ook deze moest uitgedaagd worden om zijn vleugels te gebruiken. Medewerkers van de opvang hebben meerdere keren per dag de uil gedwongen om een aantal rondjes te vliegen. Nadat de poot genezen was, de vliegconditie in orde was en het weer een beetje meezet, kon de oehoe weer terug naar Drenthe. Daar is hij vrijgelaten door uilenkenner Hans Hasper.

In de opvang zijn ook oehoes die niet uit het wild komen ondergebracht. De wilde oehoe verschilt er behoorlijk van. Sinnema: "Ten eerste qua gedrag, deze is heel schichtig en wil alleen maar van ons weg. De andere zijn afwachtender en zullen niet direct wegvliegen. Ook is niet zeker of ze helemaal raszuiver zijn. Voor het loslaten in de natuur moet dat stukje wel echt kloppen. Er wordt in Nederland veel gekweekt met oehoes. En ook met andere soorten gemixt. We weten niet zeker of het honderd procent Europese oehoes zijn, en helaas is er voor hen alleen een plekje in een dierentuin of zoiets dergelijks."