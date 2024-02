Monnikenwerk voor 22 kunstenaars: een schilderij van de Drentsche Aa

Bewaren

"Een maand geleden zat er nog een mooie gloed overheen, nu is het bosje helemaal bladloos", wijst kunstenaar Siemen Dijkstra. "Ik vind het wel mooi nu, die bruine tinten. De wilgen die hier staan zijn heel oud. Tijdloos en dat zo langs die snelweg. De vooruitgang kun je niet tegenhouden maar het is heel goed dat die stukjes landschap bewaard zijn gebleven, ondanks de druk eromheen die blijft toenemen. Dat probeer ik in mijn tekeningen weer te geven."

Werkwijze

"Eigenlijk zijn wij als kunstenaars een soort boer, we kijken naar een landschap en produceren daar een tekening van", mijmert Dijkstra. "Ik maak eerst een voorstudie en daarna ga ik met aquarel verder. Ik maak nu een opzetje en dan ga ik er straks in tekenen. Dit is nog niet het eindproduct want ik ben eigenlijk een tekenaar. Ik ben niet zozeer een schilder. Ik denk in lijntjes, niet in kleurvlakken. In mijn beleving gaat tekenen om verlangen om ergens heen te gaan of om ergens te wezen."