Duizenden Drentse vrijwilligers werken samen aan betere natuur

Waar in Drenthe samengewerkt wordt aan natuurherstel gaat het beter en komen flora en fauna weer terug. Dat concluderen de samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties in hun nieuwe brochure 'Samenwerken aan de Kracht van Drenthe.' Daarin leggen ze uit hoe ze veranderingen in gang zetten.

De brochure geeft feiten en cijfers bij het werk dat de Drentse natuur- en milieuorganisaties doen. Het gaat om: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. .

Bij het vergroenen en verduurzamen van Drenthe zijn vrijwilligers betrokken. Ruim negenduizend Drenten zetten zich in als teller, verteller of hersteller. Naar schatting hebben zij in 2022 in totaal 225.000 uren aan werk verzet. Bijvoorbeeld bij het monitoren van dieren, bij het geven van excursies of het onderhouden van een natuurgebied. "Heel veel mensen zijn betrokken", zegt Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. "We hopen ook op aanwas vanuit de jonge generatie. Vrijwilligers worden goed begeleid, er is een rijk aanbod aan cursussen."

Natuurvriendelijk beheer

De brochure laat ook de samenwerking met boeren en pachters zien. Van de Drentse grond is 63 procent in gebruik voor landbouw. Op ruim 11.800 hectares wordt samen aan een natuurvriendelijk beheer gewerkt. Denk aan het vergroten van de biodiversiteit en het beschermen van akker- en weidevogels. Hoekstra hoopt dat Drenthe kan blijven rekenen op investeringen in natuurinclusieve landbouw.

Op boerenland, in de natuurgebieden maar ook in de stad wordt er het hele jaar door gewerkt aan de biodiversiteit. Zo zijn er in 2022 450.000 bomen geplant, is er 54 kilometer aan bloemrijke bermen gecreëerd en 154 kilometer aan houtwallen, singels, lanen en hagen beheerd. Dit gaat hand in hand met het bewaren van cultuurhistorie voor de toekomst, zoals rijksmonumenten, landgoederen en hunebedden.

Rode Lijst

Hoe groot die biodiversiteit is, dat is niet exact aan te geven. De brochure meldt 967 soorten planten, 140 soorten broedvogels, 50 soorten dagvlinders en 50 soorten zoogdieren. Van de bodemdieren en insecten worden geen cijfers genoemd. Van een aantal van deze soorten gaan de aantallen sterk achteruit. Vierhonderd soorten staan op de Rode Lijst: ze worden met uitsterven bedreigd.