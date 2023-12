Spoorzoeken met Aaldrik Pot: Wat diersporen zo leuk maakt, ze zijn er altijd en overal

Dierlijke bezoekers van het ROEG! herfstkamp hebben zich niet laten zien maar hebben wel hun sporen achtergelaten. Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer laat de Junior Rangers zien hoe ze die kunnen opsporen.

"Als je aan spoorzoeken denkt, denk je vaak aan pootafdrukken of prenten", vertelt Pot. "Dat is nu kansloos omdat het zo nat is, alles is weggespoeld. Maar er is altijd wat anders te vinden."

Op bezoek

Dicht bij een van de tenten is te zien wie hier op bezoek is geweest. "Hier liggen wat keuteltjes. Wat denken jullie?", vraagt Pot. "Het is inderdaad van een konijn of een haas, je kunt het niet altijd zien. Het is in ieder geval niet van een ree. Als je deze keutel oppakt en uit elkaar haalt, zie je dat er redelijk grove vezels in zitten. Hazen en konijnen hebben dat, maar een ree is een herkauwer. Als de keutel van een ree zou zijn, zou het veel fijner zijn."

Snuit